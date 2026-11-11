Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Frühe Investition
|
11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 16,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,873 Deutsche Telekom-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 25,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,91 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 55,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich jüngst auf 125,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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