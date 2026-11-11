DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Telekom-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag 16,70 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,873 Deutsche Telekom-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 25,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 551,91 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 55,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich jüngst auf 125,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at