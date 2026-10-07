Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitable Deutsche Telekom-Anlage?
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07.10.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.10.2023 wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 20,09 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 497,760 Deutsche Telekom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 13 145,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,41 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,46 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 128,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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