DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2023 wurde die Deutsche Telekom-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,39 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Telekom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,675 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,76 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 03.11.2026 auf 25,83 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,76 Prozent erhöht.

Deutsche Telekom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at