DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Telekom gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Deutsche Telekom-Anteile an diesem Tag bei 16,53 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,050 Deutsche Telekom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 25,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,91 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 51,91 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 119,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at