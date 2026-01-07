DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag 15,35 EUR wert. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 651,466 Deutsche Telekom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 17 850,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,50 Prozent gesteigert.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 134,61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at