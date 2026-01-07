Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag 15,35 EUR wert. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 651,466 Deutsche Telekom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 17 850,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,50 Prozent gesteigert.
Deutsche Telekom wurde am Markt mit 134,61 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|28,22
|2,21%