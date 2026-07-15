Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Profitabler Deutsche Telekom-Einstieg? 15.07.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.07.2023 wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 503,018 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26,59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 375,25 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,75 Prozent zugenommen.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 127,89 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Telekom

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