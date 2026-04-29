DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.04.2021 wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Deutsche Telekom-Aktie an diesem Tag bei 15,95 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,270 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,77 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Anteils am 28.04.2026 auf 26,76 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 67,77 Prozent.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 128,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at