Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Frühe Anlage
|
02.09.2026 10:03:27
DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag bei 31,40 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,185 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Aktien wären am 01.09.2026 90,38 EUR wert, da der Schlussstand 28,38 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,62 Prozent verringert.
Der Marktwert von Deutsche Telekom betrug jüngst 135,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
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