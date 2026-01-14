DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Deutsche Telekom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Deutsche Telekom-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 14,65 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investierten, hätten nun 6,827 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 13.01.2026 191,03 EUR wert, da der Schlussstand 27,98 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91,03 Prozent.

Jüngst verzeichnete Deutsche Telekom eine Marktkapitalisierung von 140,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at