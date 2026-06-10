DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Deutsche Telekom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Anteile betrug an diesem Tag 32,84 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,045 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 27,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,59 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,41 Prozent verringert.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 132,14 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at