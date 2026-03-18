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Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Lukrativer Deutsche Telekom-Einstieg? 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Deutsche Telekom-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Deutsche Telekom-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie betrug an diesem Tag 33,79 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Telekom-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,959 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,99 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 17.03.2026 auf 33,45 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,01 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 161,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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