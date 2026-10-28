Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Deutsche Telekom-Anlage unter der Lupe 28.10.2026 10:03:56

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Deutsche Telekom gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,01 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 344,709 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 665,98 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 27.10.2026 auf 25,14 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,34 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 120,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

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