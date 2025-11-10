DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rentables DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment?
|
10.11.2025 10:03:57
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 261,575 Anteilen. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wären am 07.11.2025 11 250,33 EUR wert, da der Schlussstand 43,01 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 12,50 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 48,69 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-IPO fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils auf 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
