DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment im Blick 07.09.2026 10:04:00

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 256,410 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wären am 04.09.2026 14 092,31 EUR wert, da der Schlussstand 54,96 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DHL Group (ex Deutsche Post) betrug jüngst 61,03 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilsschein bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

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18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
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