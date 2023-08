DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) eingefahren

Bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2013 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,626 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2023 gerechnet (44,17 EUR), wäre die Investition nun 204,35 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 104,35 Prozent zugenommen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 52,63 Mrd. Euro bewertet. DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilsschein bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

