DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
|
11.05.2026 10:04:47
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie betrug an diesem Tag 26,42 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,786 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 177,36 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 08.05.2026 auf 46,85 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,36 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für DHL Group (ex Deutsche Post) eine Börsenbewertung in Höhe von 52,44 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 fand der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag damals bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|47,56
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.