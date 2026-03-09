DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,240 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 46,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,40 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,40 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 51,68 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at