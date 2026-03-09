DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg? 09.03.2026 10:03:48

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,240 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 46,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,40 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,40 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 51,68 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten