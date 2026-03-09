DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Rentabler DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg?
|
09.03.2026 10:03:48
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,65 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,240 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 46,17 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,40 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,40 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 51,68 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag damals bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)