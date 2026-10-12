DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage
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12.10.2026 10:03:45
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,08 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investierten, hätten nun 25,592 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 433,14 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +43,31 Prozent.
Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,19 Mrd. Euro. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Börsengang fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,46
|0,64%
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