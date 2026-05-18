DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 25,873 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 210,87 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 15.05.2026 auf 46,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,09 Prozent angezogen.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 52,38 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at