DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment
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18.05.2026 10:04:29
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 25,873 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 210,87 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 15.05.2026 auf 46,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,09 Prozent angezogen.
Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 52,38 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils auf 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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