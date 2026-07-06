DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lukratives DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment?
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06.07.2026 10:03:54
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 24,34 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,931 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 012,12 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 03.07.2026 auf 56,00 EUR belief. Mit einer Performance von +130,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,26
|0,72%
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