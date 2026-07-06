DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Lukratives DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment? 06.07.2026 10:03:54

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 24,34 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,931 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 012,12 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 03.07.2026 auf 56,00 EUR belief. Mit einer Performance von +130,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIF

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03.07.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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