DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,785 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2023 gerechnet (46,37 EUR), wäre die Investition nun 1 334,63 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 33,46 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) bezifferte sich zuletzt auf 55,58 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

