DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,86 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,642 Anteilen. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wären am 05.12.2025 120,41 EUR wert, da der Schlussstand 45,58 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,41 Prozent erhöht.

Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 51,60 Mrd. Euro wert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at