DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lukrative DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
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17.08.2026 10:04:12
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 230,840 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 12 756,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,26 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 27,56 Prozent gleich.
DHL Group (ex Deutsche Post) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,37 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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14.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
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14.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
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13.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
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12.08.26
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Verkauf (EQS Group)
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12.08.26
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, sell (EQS Group)
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11.08.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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11.08.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,04
|-0,11%
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