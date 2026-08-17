DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Lukrative DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? 17.08.2026 10:04:12

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 230,840 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 12 756,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,26 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 27,56 Prozent gleich.

DHL Group (ex Deutsche Post) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,37 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

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11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
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DHL Group (ex Deutsche Post) 55,04 -0,11% DHL Group (ex Deutsche Post)

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