DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in DHL Group (ex Deutsche Post) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile letztlich bei 33,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,948 DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,35 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 23.12.2025 auf 46,59 EUR belief. Mit einer Performance von +37,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für DHL Group (ex Deutsche Post) eine Börsenbewertung in Höhe von 50,42 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils bei 21,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

