DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr verdient

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile bei 40,77 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 245,278 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 51,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 685,80 EUR wert. Damit wäre die Investition 26,86 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 57,89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at