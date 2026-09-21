DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers betrug an diesem Tag 58,26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,164 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 56,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 961,21 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,88 Prozent.

Alle DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,19 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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