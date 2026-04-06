DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment im Blick
06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren bedeutet
Am 06.04.2021 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 47,16 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,207 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (46,12 EUR), wäre das Investment nun 978,05 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,19 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 51,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.03.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.