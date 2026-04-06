DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment im Blick 06.04.2026 10:03:47

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gewesen.

Am 06.04.2021 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 47,16 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,207 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (46,12 EUR), wäre das Investment nun 978,05 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,19 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete DHL Group (ex Deutsche Post) eine Marktkapitalisierung von 51,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

02.04.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
31.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
