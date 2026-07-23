E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Investmentbeispiel
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23.07.2026 10:03:24
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,681 EON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 267,35 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 22.07.2026 auf 19,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,73 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 50,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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