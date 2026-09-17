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Performance im Blick 17.09.2026 10:03:26

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EON SE gewesen.

Das EON SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,35 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die EON SE-Aktie investierten, hätten nun 15,748 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,67 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 278,19 EUR wert. Mit einer Performance von +178,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war EON SE jüngst 45,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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