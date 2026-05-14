DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.05.2023 wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EON SE-Anteile bei 12,07 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,285 EON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 18,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +55,22 Prozent.

Insgesamt war EON SE zuletzt 47,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at