E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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EON SE-Performance 14.05.2026 10:03:37

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.05.2023 wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EON SE-Anteile bei 12,07 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,285 EON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 18,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +55,22 Prozent.

Insgesamt war EON SE zuletzt 47,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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