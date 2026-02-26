E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Investmentbeispiel
|
26.02.2026 10:03:25
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht
Die EON SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen EON SE-Anteile an diesem Tag bei 8,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 118,343 EON SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 19,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 295,27 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 129,53 Prozent gleich.
Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 48,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
