E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Frühe Investition
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23.04.2026 10:03:25
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der EON SE-Anteile betrug an diesem Tag 10,07 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,927 EON SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 19,11 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,65 EUR wert. Damit wäre die Investition um 89,65 Prozent gestiegen.
EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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