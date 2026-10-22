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EON SE-Anlage unter der Lupe 22.10.2026 10:03:22

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EON SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der EON SE-Aktie betrug an diesem Tag 16,11 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 620,925 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 18,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 319,47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,19 Prozent zugenommen.

EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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