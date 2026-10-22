E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Anlage unter der Lupe
|
22.10.2026 10:03:22
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades EON SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der EON SE-Aktie betrug an diesem Tag 16,11 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 620,925 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 18,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 319,47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,19 Prozent zugenommen.
EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein nimmt Eon mit 'Outperform' wieder auf - Ziel 20,20 Euro (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Outperform von Bernstein Research für EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|E.ON-Aktie springt nach oben: Medienbericht über Kostensenkungen sorgt für Kauflaune (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX am Nachmittag wenig verändert (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|E.ON Buy
|UBS AG
|01.09.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,48
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.