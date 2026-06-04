E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Investmentbeispiel
|
04.06.2026 10:04:00
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,53 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,439 EON SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 18,11 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,58 EUR wert. Mit einer Performance von +16,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 46,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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