DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit EON SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 122,063 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.04.2026 auf 18,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 247,78 EUR wert. Damit wäre die Investition um 124,78 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von EON SE belief sich zuletzt auf 49,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at