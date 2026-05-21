E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives EON SE-Investment? 21.05.2026 10:03:40

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen EON SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem EON SE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,18 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,193 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 800,37 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 20.05.2026 auf 18,34 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 800,37 EUR, was einer positiven Performance von 80,04 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 48,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

mehr Analysen
19.05.26 E.ON Neutral UBS AG
15.05.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 18,46 0,46% E.ON SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen