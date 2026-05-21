DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem EON SE-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,18 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,193 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 800,37 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 20.05.2026 auf 18,34 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 800,37 EUR, was einer positiven Performance von 80,04 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von EON SE belief sich jüngst auf 48,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at