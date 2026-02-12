DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen EON SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.02.2025 wurde die EON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,37 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 879,507 EON SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 007,04 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 11.02.2026 auf 18,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,07 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von EON SE belief sich zuletzt auf 46,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at