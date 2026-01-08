E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Performance im Blick
|
08.01.2026 10:03:26
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.01.2016 wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 7,32 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,662 EON SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 16,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128,02 Prozent.
Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Nachrichten zu E.ON SE
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)