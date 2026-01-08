E.ON Aktie

EON SE-Performance im Blick 08.01.2026 10:03:26

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.01.2016 wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EON SE-Papier bei 7,32 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,662 EON SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 16,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 128,02 Prozent.

Alle EON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

