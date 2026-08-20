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Lukrative EON SE-Investition? 20.08.2026 10:03:27

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EON SE-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,41 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 349,280 EON SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 436,99 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 19.08.2026 auf 17,37 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 134,37 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete EON SE eine Marktkapitalisierung von 45,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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