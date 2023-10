DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades EON SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12,09 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 82,717 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 908,23 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 18.10.2023 auf 10,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,18 Prozent verringert.

Am Markt war EON SE jüngst 28,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at