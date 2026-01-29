E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lukrativer EON SE-Einstieg?
|
29.01.2026 10:03:56
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EON SE-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die EON SE-Aktie an diesem Tag 8,73 EUR wert. Bei einem EON SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,455 EON SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EON SE-Aktie auf 17,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,84 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von EON SE betrug jüngst 46,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
