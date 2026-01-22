E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Lohnende EON SE-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden EON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die EON SE-Aktie 9,90 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 010,101 EON SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 16,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 095,96 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 70,96 Prozent.
EON SE wurde am Markt mit 44,59 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
