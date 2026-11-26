Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EON SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das EON SE-Papier letztlich bei 11,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,818 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 18,61 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 578,46 EUR wert. Mit einer Performance von +57,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at