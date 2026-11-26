E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Langfristige Performance
|
26.11.2026 10:03:22
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EON SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das EON SE-Papier letztlich bei 11,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,818 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EON SE-Papiers auf 18,61 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 578,46 EUR wert. Mit einer Performance von +57,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu E.ON SE
|
24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.11.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 21 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.11.26
|EON SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
20.11.26
|Mühlenbeck wird zum Strom-Drehkreuz im Norden (dpa-AFX)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Eon auf 21 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
19.11.26
|EON SE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
19.11.26
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|23.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,83
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.