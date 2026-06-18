E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Rentables EON SE-Investment?
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18.06.2026 10:04:37
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die EON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das EON SE-Papier bei 9,99 EUR. Bei einem EON SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 001,001 EON SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 338,34 EUR, da sich der Wert einer EON SE-Aktie am 17.06.2026 auf 18,32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,38 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte EON SE einen Börsenwert von 47,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: E.ON
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