DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes EON SE-Investment eingebracht

Vor Jahren in EON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das EON SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,97 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,351 EON SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.09.2023 auf 11,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,00 EUR wert. Mit einer Performance von -1,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

EON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at