Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Investmentbeispiel 05.10.2026 10:03:43

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hätte sich ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hätte sich ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag bei 39,33 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 254,259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 055,94 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 02.10.2026 auf 39,55 EUR belief. Mit einer Performance von +0,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Wert an der Börse wurde auf 10,52 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fresenius Medical Care

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30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
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