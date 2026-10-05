DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Hätte sich ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag bei 39,33 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 254,259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 055,94 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 02.10.2026 auf 39,55 EUR belief. Mit einer Performance von +0,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Wert an der Börse wurde auf 10,52 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at