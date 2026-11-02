Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Frühes Investment
|
02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,106 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,47 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 30.10.2026 auf 40,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 25,47 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 10,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|19.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,75
|1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.