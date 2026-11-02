DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,106 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,47 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 30.10.2026 auf 40,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 25,47 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 10,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at