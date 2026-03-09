DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,83 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131,874 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 206,38 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers am 06.03.2026 auf 39,48 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 47,94 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,03 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

