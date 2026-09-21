DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 78,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert, befänden sich nun 1,269 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 18.09.2026 49,10 EUR wert, da der Schlussstand 38,69 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,90 Prozent verringert.

Fresenius Medical Care (FMC) St erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at