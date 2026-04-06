Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition im Blick
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06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier bei 78,22 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,278 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (38,67 EUR), wäre das Investment nun 49,44 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,56 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Börsenwert von 10,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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